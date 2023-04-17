'İlahi adalet' paylaşımı gündem olan Zeynep Koçak: Ben unuttum siz unutmadınız

Heniz 8 aylık evli olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı almıştı. Koç ile Özdemir yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldık" dedi.

Açıklamanın ardından Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın 10 gün önce paylaştığı "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" notunu yazdığı fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan yorumların ardından Zeynep Koçak, bir açıklama yaptı.

"NE OLUR BİRAZ HASSASİYET"

Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Haftalar önce attığım bir postu alıp saçma bir başlıkla nerelere yoruyorsunuz. Neyim ben müneccim mi? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişki düşünerek, buna dikkat ederek mi atacağım sürekli? Ya ben unuttum siz unutmadınız. Hadi zaten beni linç etmek için bekleyen binlerce kişiyi geçtim ama benim hala o çevre ile kopmamış ilişkilerim var. Ne olur biraz hassasiyet ya."