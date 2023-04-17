Sinan Akçıl'dan 'imam nikahlı eşlerim var' sözlerine açıklama

Şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir YouTube programında söylediği "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle tepki çekmişti. Akçıl'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Sinan Akçıl'dan 'imam nikahlı eşlerim var' sözlerine açıklama

Katıldığı YouTube programında daha önce 4 kez imam nikahı kıydırdığını ancak eşlerine 'Boş ol' diyemediğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

Akçıl gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"ŞÜKÜR Kİ LAİK BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere tüm hayatım boyunca toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum. Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yasamayı tercih ettiği yol kendine aittir."

ERDOĞAN'A EŞLİK ETMİŞTİ

Şarkıcı Sinan Akçıl geçen aylarda da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteli gençlerle buluşmasına eşlik etti.  İstanbul'da gerçekleştirilen ÜNİAK festivalinde Erdoğan'ın yanında sahneye çıkan Akçıl, 'şarttır' şarkısını söylemişti.

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