İbrahim Tatlıses'in torunu kalbinden ameliyat oldu

Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerini kucaklarına alan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, kalbinde rahatsızlık olan bebekleri İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. İşte İbrahim Tatlıses'in minik torununun son durumu...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirmiş, geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyurmuştu.

Çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.

İkizlerden İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı.

Bu zamana kadar hastanede olan İbrahim Ayel'den iyi haber geldi.

Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu ve eve geldiğinin müjdesini verdi.

"AYELIKO EVINE GELDI"

Şefkatli paylaşımına "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notunu düştü.