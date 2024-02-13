Hazal Kaya kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlenmiş ve aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Kaya, 2023 yılında ikinci çocuğu Leyla Süreyya'ya kavuşmuştu. Mutlu beraberliği devam eden çiftin kızı Leyla Süreyya, 1 yaşına girdi.

"CANIM KIZIM, KALBİM"

Doğum günü için özel bir parti düzenleyen Hazal Kaya, Leyla Süreyya'nın yüzünü ilk kez gösterdi. Mutlu aile pozuyla birlikte, "Canım kızım, kalbim Süreyya’m. Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu hala inanamıyorum! İyi ki doğdun,iyi ki bizimlesin. Bu dörtlü fotoğraflara baktıkça gözlerim doluyor, sizinle aile olmak ne güzel" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'nın paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı takipçiler, Leyla Süreyya'nın annesine benzediğini belirtirken, bazıları ise babası Ali Atay'a benzettiğini dile getirdi.