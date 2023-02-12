Hazal Kaya, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, ikinci kez anne oldu. Önceki gün depremzedeler için karnı burnunda yardıma koşan ve yardım ekipleriyle iş birliği içinde olan Kaya, doğum yaptı.

Hazal Kaya, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Kızı Leyla Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan depremzedeler için yardım ekiplerine gönüllü olarak katılmıştı. AHBAP'a katılan Kaya, bir video çekerek herkesten yardım istemişti.

Kendisi de Gaziantepli olan ve deprem felaketinin ardından günlerdir yardım çalışmalarının içinde yer alan Hazal Kaya, dün sabah dünyaya getirdiği kızına Leyla Süreyya adını verdi.

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin Fikret Ali isminde bir de oğulları var.

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