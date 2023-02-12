Hazal Kaya, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Kızı Leyla Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan depremzedeler için yardım ekiplerine gönüllü olarak katılmıştı. AHBAP'a katılan Kaya, bir video çekerek herkesten yardım istemişti.

Kendisi de Gaziantepli olan ve deprem felaketinin ardından günlerdir yardım çalışmalarının içinde yer alan Hazal Kaya, dün sabah dünyaya getirdiği kızına Leyla Süreyya adını verdi.

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin Fikret Ali isminde bir de oğulları var.