Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon liralık yardım

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen iki ayrı deprem sonrası tüm ülke seferber oldu. Aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı bağışçılara Tarkan da katıldı.

Tarkan’ın da depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturmuş. Şarkıcı, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.