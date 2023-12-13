Hayranlarına müjde: Rihanna Türkiye'ye geliyor

Barbados kökenli dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 10 yılın ardından bir kez daha Türkiye’ye geliyor. Yıldız isim Rihanna, Şubat ayında özel bir organizasyon için İstanbul’da sevenleriyle bir araya gelecek. Peki, Rihanna konseri hangi gün, nerede gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

10 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Beşiktaş'ta verdiği konserlerdeki muhteşem performansıyla dinleyicilerini mest eden Rihanna'dan bomba bir haber geldi.

Rihanna'nın dünyaca ünlü menajeri Mani Nordine, özel davetli olarak İstanbul'a geldi.

Lüks bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kaldığı otele geçen ünlü menajer, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, neden Türkiye'ye geldiği belli oldu.

Takvim gazetesinin haberine göre; Bir süredir İstanbul'da görüşme halinde olan Nordine'in, Rihanna'yı İstanbul'a getireceği öğrenildi. Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, Şubat ayında özel bir organizasyonda yer alacak.

2013 yılında Beşiktaş'ta konser veren Rihanna, müthiş bir konsere imza atmış ve binlerce kişi dünyaca ünlü yıldızı dinlemeye gitmişti.

Bir süre İstanbul'da kalacak ünlü menajer Mani Nordine, yoğun bir şekilde görüşmeler yapacak.