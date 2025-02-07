Güler Sabancı Gördüğü Manzara Karşısında Yıkıldı

İstanbul dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sabancı Golding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise umduğunu bulamadı. Yalısında kar göremeyen Güler Sabancı yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

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Güler Sabancı Gördüğü Manzara Karşısında Yıkıldı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, sahil kesimlerinde yağış görülmedi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

YALIDA KAR GÖRMEK NASİP OLMADI

Yalısında kar göremeyen Güler Sabancı, dün akşam Boğaz manzaralı evinin önündeki ağaçta duran kargaları fotoğrafladı. Sabancı paylaşımına, "Kar beklerken KARGALAR" notunu düştü.

Güler Sabancı Gördüğü Manzara Karşısında Yıkıldı - Resim : 1

Öte yandan Güler Sabancı'nın kuzeni Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Sabancı da kar yağışından umduğunu alamadı. Pınar Sabancı da yalısının bahçesine kar düşemeyince, martıları görüntüledi.

Güler Sabancı Gördüğü Manzara Karşısında Yıkıldı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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