Yeşilçam’ın Afacan Kızının Son Hali Herkesi Şaşırttı, İşte 'Kemal Sunal’ın Biriciği'nin Yeni Mesleği

Yeşilçam’ın çocuk oyuncusu Ece Alton’un son hali ortaya çıktı. Usta oyuncu Kemal Sunal ile Garip filminde kamera karşısına geçen minik oyuncu, şimdilerde kariyerine oyunculuk dışında bir alanda devam ediyor. İşte Garip’in yıldızı Ece Alton’un son hali…

“Garip”, “Gecenin Öteki Yüzü”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Beyaz Bisiklet”, “Arka Sokaklar”, “İmkansız Aşk” gibi yapımlarda rol alan Ece Alton İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

1986 yapımı Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu, daha sonra kariyerine oyunculuk dışında bir alanda devam etti.

Oyunculuğu bırakan Alton, turizm sektörüne adım attı. Ece Alton şimdi, 5 yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi