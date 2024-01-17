Galler Prensesi Kate ameliyat oldu

Kensington Sarayı, Galler Prensesi Kate'in daha önce planlanmış bir ameliyat geçirdiğini, 10 ila 14 gün boyunca hastanede kalmasının beklendiğini açıkladı.

Galler Prensesi Kate ameliyat oldu

İngiltere'de Galler Prensesi Kate'in karın bölgesinden daha önceden planlanmış bir ameliyat olduğu, ameliyatın başarılı geçtiği ve Kate'in 2 haftaya kadar hastanede kalacağı açıklandı. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prenses'in 10 ila 14 gün boyunca London Clinic isimli özel sağlık kuruluşunda kalmasının beklendiği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, Veliaht Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate, en son Noel Günü, Kraliyet ailesiyle birlikte kamuoyu önünde görülmüştü. O dönemde Prenses Kate'in kötü olduğuna ilişkin herhangi bir emare görülmemişti. Bir saray kaynağı, konuya ilişkin olarak 'Kate'in durumunun kanser ile ilgili olmadığını' söyledi.

'TIBBİ BİLGİLERİNİN ÖZEL KALMASINI ARZU EDİYOR'

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Galler Prensesi'nin 'bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir ettiği ve çocukları için normalliği olabildiğince devam ettirme ve kişisel tıbbi bilgilerinin özel kalma arzusunu kamuoyunun anlamasını umduğu' ifade edildi.

Açıklamada 'paylaşılacak önemli bir bilgi olduğunda' Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında bilgi verileceği, kendisinin Paskalya sonrasına kadar kamu görevlerine geri dönmesinin olası görünmediği belirtildi.

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