Eşref Rüya Setinde Korkutan Kaza: Ceren Benderlioğlu’nun Zor Anları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya dizisinin setinde bu kez korku dolu anlar yaşandı. Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı dizinin çekimleri sırasında oyuncu Ceren Benderlioğlu talihsiz bir kaza geçirdi.

Dizide Irmak karakterini canlandıran Benderlioğlu’nun eline çekimler sırasında kaynar çorba döküldü. Yaşanan kazanın ardından oyuncunun eli ciddi şekilde yanarken, sette hazır bulunan sağlık ekibi tarafından ilk müdahale anında yapıldı.

Kazaya rağmen profesyonelliğiyle dikkat çeken Ceren Benderlioğlu, seti terk etmedi ve çekimlere devam etti. Ünlü oyuncu, yanan elinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, takipçilerinden çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı aldı.

Yaşanan bu talihsiz olaya rağmen dizinin çekimlerinin planlandığı şekilde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş