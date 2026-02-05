Eşref Rüya Setinde Korkutan Kaza: Ceren Benderlioğlu’nun Zor Anları

Eşref Rüya dizisinin setinde yaşanan talihsiz kazada Ceren Benderlioğlu’nun eline kaynar çorba döküldü. İlk müdahalesi yapılan oyuncu, yaşadığı olumsuzluğa rağmen çekimlere ara vermedi.

Son Güncelleme:
Eşref Rüya Setinde Korkutan Kaza: Ceren Benderlioğlu’nun Zor Anları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya dizisinin setinde bu kez korku dolu anlar yaşandı. Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı dizinin çekimleri sırasında oyuncu Ceren Benderlioğlu talihsiz bir kaza geçirdi.

Dizide Irmak karakterini canlandıran Benderlioğlu’nun eline çekimler sırasında kaynar çorba döküldü. Yaşanan kazanın ardından oyuncunun eli ciddi şekilde yanarken, sette hazır bulunan sağlık ekibi tarafından ilk müdahale anında yapıldı.

Eşref Rüya Setinde Korkutan Kaza: Ceren Benderlioğlu’nun Zor Anları - Resim : 1

Kazaya rağmen profesyonelliğiyle dikkat çeken Ceren Benderlioğlu, seti terk etmedi ve çekimlere devam etti. Ünlü oyuncu, yanan elinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, takipçilerinden çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı aldı.

Yaşanan bu talihsiz olaya rağmen dizinin çekimlerinin planlandığı şekilde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Son Güncelleme:
Ufuk Özkan Karaciğer Nakli Sonrası Gözünü Açtı: İşte İlk Sözleri Ufuk Özkan Karaciğer Nakli Sonrası Gözünü Açtı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Ailede Buzlar Eridi: Özcan Deniz Annesi İçin Tüm İmkanları Seferber Etti Küslük Bitti! Annesi İçin İmkanları Seferber Etti
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'in Buca Belediyesi'ne Operasyon: 25 Şüpheliye Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
'Aziz İhsan Aktaş' Davasında Mütalaa: Savcı Belediye Başkanlarının Tutuklu Yargılanmasını İstedi Savcı Belediye Başkanlarının Tutuklu Yargılanmasını İstedi
Kriz Çözüldü: ABD-İran Görüşmesinin Yeri ve Tarihi Belirlendi Kriz Çözüldü: ABD-İran Görüşmesinin Yeri ve Tarihi Belirlendi
Epstein’in Ölüm Anına Ait Gizli Görüntüler Ortaya Çıktı: Tam 16 Dakika Sonra Çekilmiş! Boyun ve Künye Ayrıntısı Epstein’in Ölüm Anına Ait Gizli Görüntüler Ortaya Çıktı: Tam 16 Dakika Sonra Çekilmiş
SGK Borcu Olanlar Dikkat: Yüzde 10 Peşinat Şartı Kaldırıldı Yüzde 10 Peşinat Şartı Kaldırıldı