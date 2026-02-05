Ailede Buzlar Eridi: Özcan Deniz Annesi İçin Tüm İmkanları Seferber Etti

Ailesiyle yaşadığı küslükle gündeme gelen Özcan Deniz, kanser tedavisi gören annesinin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine tüm kırgınlıkları bir kenara bıraktı. Ünlü sanatçı, annesini İstanbul’da özel bir hastaneye getirterek tedavisi için seferber oldu.

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, annesinin sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine tüm kırgınlıkları bir kenara bıraktı. Ünlü sanatçı, kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz için adeta seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kadriye Deniz’in sağlık durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaştı ve Aydın’da bir devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu öğrenen Özcan Deniz, annesinin bakımı için yüklü miktarda maddi destek sağladı. Ancak bununla yetinmeyen Deniz, hastaneyi bizzat arayarak annesinin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Annesinin durumunun kötüleştiğini öğrenen ünlü sanatçı, Kadriye Hanım’ın hastanede yalnız olduğunu fark edince ikinci bir şok yaşadı. Bunun üzerine hemen harekete geçen Deniz, üç kız kardeşini Aydın’a gönderdi. Kardeşleri Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap, annelerinin yanına giderek Özcan Deniz’i düzenli olarak bilgilendirdi.

ANNESİNİ İSTANBUL’A GETİRDİ

Annesinin daha kapsamlı tedavi görmesi için süreci hızlandıran Özcan Deniz, Kadriye Hanım’ı İstanbul’a aldırdı. Özel ve donanımlı bir hastaneye yatırılan Kadriye Deniz, burada acil olarak ameliyata alındı. Ünlü sanatçının “Annemle yakından ilgilenin” talimatı üzerine kız kardeşlerinin hastanede nöbetleşe kaldığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte uzun süredir konuşulan aile içi küslüğün de sona erdiği ifade ediliyor.

