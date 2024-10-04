Efsanevi Rapçi Eminem Dede Oluyor

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Eminem, dede olacağını duyurdu. 51 yaşındaki rapçinin kızı Hailie Jade Scott, eşiyle ilk bebeklerini bekliyor. Müjdeli haber, Eminem'in son şarkısının klibinde de yer aldı.

Efsanevi Rapçi Eminem Dede Oluyor

2000'li yıllara damgasını vuran ve hala dünyanın en ünlü rapçilerinden olan Eminem, torunu olacağını açıkladı. Eminem'in geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine giren 28 yaşındaki kızı Hailie Jade Scott, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

Torunu olacağını hayranlarıyla da paylaşan 51 yaşındaki ABD'li rapçi "Temporary" adlı şarkısının klibinde kızına da yer verdi. Klibin sonunda Hailie, babasına bebeğinin ultrason fotoğrafını göstererek müjdeli haberi verip "dede" yazılı bir futbol forması hediye ediyor.

Efsanevi Rapçi Eminem Dede Oluyor - Resim : 1

KIZINI GELİNLİKLE GÖRÜNCE GÖZLERİ DOLDU

NTV'de yer alan habere göre klipte, Eminem'in kızını ilk kez gelinlik giyerken gördüğü anlarda gözlerinin dolduğu da yer alıyor.

"Temporary" adlı şarkı, Eminem'in “The Death of Slim Shady” albümünde çocuklarına adadığı iki şarkıdan biri olarak öne çıkıyor. Çocuklarıyla ilgili diğer şarkı ise "Somebody Save Me" adında.

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Kaynak: NTV

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