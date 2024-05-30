Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadinde bulunan ve "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım-satım platformu üzerinden vatandaşları yatırıma yönlendiren 127 şüpheli yakalandı. 'Sibergöz-42' operasyonları kapsamında, Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı.

Soruşturmada, şüphelilerin otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattıkları ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturdukları iddia ediliyor. Bu yöntemle 1 milyar dolar vurgun yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor.

Operasyonlar sonucunda, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konuldu. Ayrıca adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz" paylaşımında bulundu.