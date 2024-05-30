Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı
Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alındı. Ünlü yazarın, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüldü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadinde bulunan ve "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım-satım platformu üzerinden vatandaşları yatırıma yönlendiren 127 şüpheli yakalandı. 'Sibergöz-42' operasyonları kapsamında, Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı.
Soruşturmada, şüphelilerin otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattıkları ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturdukları iddia ediliyor. Bu yöntemle 1 milyar dolar vurgun yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor.
Operasyonlar sonucunda, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konuldu. Ayrıca adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz" paylaşımında bulundu.