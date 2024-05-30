Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alındı. Ünlü yazarın, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüldü bildirildi.

Son Güncelleme:
Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadinde bulunan ve "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım-satım platformu üzerinden vatandaşları yatırıma yönlendiren 127 şüpheli yakalandı. 'Sibergöz-42' operasyonları kapsamında, Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı.

Soruşturmada, şüphelilerin otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattıkları ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturdukları iddia ediliyor. Bu yöntemle 1 milyar dolar vurgun yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor.

Operasyonlar sonucunda, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konuldu. Ayrıca adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz" paylaşımında bulundu.

Son Güncelleme:
Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine flaş oyuncu! Camdaki Kız'ın başrolüydü Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine flaş oyuncu! Camdaki Kız'ın başrolüydü
Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları
Acı haberi Zafer Algöz ve Cem Yılmaz duyurdu: Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Dua Lipa'dan Filistin'e destek: 'İsrail'e soykırımcı dedi Dua Lipa'dan Filistin'e destek
ÇOK OKUNANLAR
İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu
Acı haberi Zafer Algöz ve Cem Yılmaz duyurdu: Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
AKP'li Metin Külünk'ten TFF Başkanı Büyükekşi hakkında çok konuşulacak iddia AKP'li Metin Külünk'ten TFF Başkanı Büyükekşi hakkında çok konuşulacak iddia
İBB duyurdu: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi İstanbul'un altında gizemli keşif