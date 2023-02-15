Bülent Ersoy, erkek ve kadın halini tuvalet ayrımı için koyan kebapçıya dava açıyor

Restoran tuvaletlerinin girişine Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirmeden önceki ve sonraki hallerini astı. Ersoy, o restorana dava açıyor.

Bülent Ersoy, erkek ve kadın halini tuvalet ayrımı için koyan kebapçıya dava açıyor

Bülent Ersoy, İzmir'de Alsancak'ta bir kebapçıda kadınlar tuvaletine Ersoy'un kadın halini erkekler tuvaletine erkek halinin fotoğrafını asıp "Tuvalet seçimi bile zor şu hayatta" diye paylaşılması olay oldu.

ERSOY, AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Pop Bizde adlı hesabın haberine göre Bülent Ersoy, kişilik haklarına zarar verdiği ve onuru, gururu zedelendiği ve alay edildiği gerekçesiyle dava kebapçıya dava açmaya hazırlanıyor.

PAYLAŞIMA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Paylaşımı gören birçok sosyal medya kullanıcısı da kebapçının bu hareketine tepki gösterdi. Deniz Seki "Çok ayıp" derken Aysu Baceoğlu "Şimdi kebapçı düşünsün" yorumunu yaptı.

Bülent Ersoy, erkek ve kadın halini tuvalet ayrımı için koyan kebapçıya dava açıyor - Resim : 1

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