Birden bire ayrılmıştı: Yalı Çapkını'nın yıldızından imalı mesaj

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma izleyicilerle buluşuyor. Cemre Gümeli'nin ise kadrodan birden bire ayrılması dikkat çekmişti. Oyuncudan imalı bir mesaj geldi.

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Birden bire ayrılmıştı: Yalı Çapkını'nın yıldızından imalı mesaj

Bir önceki projesi Yüz Yıllık Mucize'de oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Cemre Gümeli, son olarak Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda seyircilerin karşısında çıkmıştı. Ancak Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin fizyoterapisti Talih'e hayat veren Gümeli, aniden diziden ayrıldı.

Gümeli'nin gidişi soru işaretlerine neden olurken, oyuncu kişisel Instagram hesabında konuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yayınladı.

"Yaptığımız iş birçok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor" diyen Cemre Gümeli, şöyle devam etti:

'BU SEFER BEN KARŞILAŞTIM'

"Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum. Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım."

Birden bire ayrılmıştı: Yalı Çapkını'nın yıldızından imalı mesaj - Resim : 1

Oyuncu ek olarak "Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum. Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum" ifadesini de kullandı.

Birden bire ayrılmıştı: Yalı Çapkını'nın yıldızından imalı mesaj - Resim : 2

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