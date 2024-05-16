Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen aylar sonra ilk kez görüntülendi

Ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle iki kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rahatsızlığının ardından ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen aylar sonra ilk kez görüntülendi

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçirmiş ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen aylar sonra ilk kez görüntülendi - Resim : 1

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Zayıfladığı görülen Settar Tanrıöğen, gazetecilerin "Geçmiş olsun" sözleri üzerine "Teşekkür ederim" diyerek karşılık verdi.

Settar Tanrıöğen, yürüyüş yaparak mağaza vitrinlerine göz gezdirdi.

Siyah şapkasını aynı renkli kıyafetlerle ve ayakkabılarla kombinlediği görülen usta oyuncu, daha sonra gözlerden kayboldu.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen aylar sonra ilk kez görüntülendi - Resim : 2

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