Cem Yılmaz'a 'içkili paylaşım' cezası

Instagram’da içkili fotoğraf paylaşımı yapan Cem Yılmaz’a örtülü reklam yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Cem Yılmaz'a 'içkili paylaşım' cezası

Sosyal medyayı aktif kullanan Cem Yılmaz’a Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, örtülü alkol reklamı yaptığı iddiasıyla ceza kesti.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre; bahsi geçen görüntülerde reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin veya 'sponsor, işbirliği' gibi herhangi bir açıklayıcı ifade kullanmaksızın kişisel beğeni ve deneyimlerin aktarılması olarak lanse edilen bir formatta paylaşım yapıldığı ve bu durumun örtülü reklam biçiminde gerçekleştiği tespit edildi.

YASAK OLMASINA RAĞMEN PAYLAŞTI

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı incelemelerde Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerinin markası ve diğer ayırt edici unsurları görülecek ve fark edilecek biçimde görüntüler kullandığını, böylelikle paylaşımlarda talep oluşturucu görüntü ve imalar kullanılarak mevzuat gereği yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiğini belirledi.

KALDIRMASI GEREKECEK

Kurul, Cem Yılmaz'a reklamları durdurma cezası verirken, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı alkollü içerikleri kaldırması gerekecek.

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