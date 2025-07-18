Ayrılık mı Bitti? İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşiyle Tatil Pozu Gündem Oldu

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile ilişkilerine bir şans daha verdi. Kızları Yemin ile birlikte tatile çıkan çiftin, kalp emojili tatil paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Hayranları bu sürpriz birleşmeyi sevinçle karşıladı.

Esma Karayel Esma Karayel
Ayrılık mı Bitti? İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşiyle Tatil Pozu Gündem Oldu
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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden bir araya geldi. 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin ilişkilerine bir kez daha şans verdiği ortaya çıktı. İkili, kızları Yemin ile birlikte tatile çıkarak ailecek keyifli zaman geçirdi.

Tatil sırasında çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, bu paylaşımda kalp emojisine de yer verdi. Bu detay, ilişkilerinin yeniden başladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Samimi pozlarıyla dikkat çeken Hacıoğlu ve Kumarki’nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ayrılık mı Bitti? İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşiyle Tatil Pozu Gündem Oldu - Resim : 1

Daha önce de birkaç kez ayrılıp barışan çiftin hayranları, çiftin yeniden bir araya gelmesini olumlu karşıladı ve “Yeniden bir araya gelmeleri çok yakıştı” şeklinde yorumlarda bulundu.

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