Ayrılık mı Bitti? İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşiyle Tatil Pozu Gündem Oldu

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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden bir araya geldi. 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin ilişkilerine bir kez daha şans verdiği ortaya çıktı. İkili, kızları Yemin ile birlikte tatile çıkarak ailecek keyifli zaman geçirdi.

Tatil sırasında çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, bu paylaşımda kalp emojisine de yer verdi. Bu detay, ilişkilerinin yeniden başladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Samimi pozlarıyla dikkat çeken Hacıoğlu ve Kumarki’nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Daha önce de birkaç kez ayrılıp barışan çiftin hayranları, çiftin yeniden bir araya gelmesini olumlu karşıladı ve “Yeniden bir araya gelmeleri çok yakıştı” şeklinde yorumlarda bulundu.