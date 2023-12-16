Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki

Oğlu ile Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay tanışmak için kulisine gittikleri Gökhan Özoğuz tarafından güzel karşılanmadığını belirtti.

Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dün Londra’dan gelen oğlu Osman Nejat ile Athena Grubu’nun konserine gitti. Oğlu tanışmak istediği için kulise gittiğinde grubun solisti Gökhan Özoğuz’un tavırlarından rahatsız olan Yeşilçay, “Bir afra bir tafra. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin” diyerek tepki gösterdi.

Instagram hesabından Gökhan Özoğuz’u etiketleyerek tepki gösteren Nurgül Yeşilçay, “Bir genç Gökhan’la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena’yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan’da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!” ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz’un Nurgül Yeşilçay’ın paylaşımına cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

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