Zülfü Livaneli ve Maria Farantouri yarın Atina'da konser veriyor

Sanatçı Zülfü Livaneli, sahnede 40 yılı aşkın süredir dost olduğu Yunan sanatçı Maria Farantouri ile birlikte kendisinin ve 2 Eylül 2021'de hayatını kaybeden Mikis Theodorakis'in eserlerinden oluşan senfonik bir konser verecek.

Sahnede Livaneli ve Farantouri'ye Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin Ulusal Senfoni Orkestrası ile solistler Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos, bağlamada Erdem Şimşek, gitarda Ferhat Livaneli eşlik edecek.

Theodorakis Vakfı, konser öncesinde salı akşamı Livaneli ile Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun katılımıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte yakınları, Theodorakis'i anlattı.