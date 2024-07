Western Hayranlarına Müjde: Bir Avuç Dolar Yeniden Çekilecek

İtalyan yönetmen Sergio Leone imzalı 'Bir Avuç Dolar' (A Fistful of Dollars) filmi yeniden çekilecek.

1964 yapımı orijinalinde Clint Eastwood'un başrolünde bulunduğu film, bir kasabada birbirine düşman iki aileyi birbirine düşürmeye çalışan bir silahşörün hikayesini konu alıyor.

'Birkaç Dolar İçin' (For a Few Dollars More) ve 'İyi, Kötü ve Çirkin' (The Good, the Bad and the Ugly) filmleriyle birlikte 'Dolar üçlemesi'nde bulunan filmin yeniden çekiminde 3 yapım şirketi rol alacak.

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, Euro Gang Entertainment ve FPC S.r.l. şirketlerinin aralarında bulunduğu grupta, orijinal filmin prodüksiyonunu ve dağıtımını üstlenmiş olan Roma merkezli Jolly Film de bulunuyor.

İtalyan yapımcı ve yönetmenler tarafından çekilen Western türü filmleri tanımlamak için ortaya atılan Spagetti Western türünün ilk örnekleri arasında gösterilen 1964 yapımı film, Akira Kurosawa imzalı 'Yojimbo filminden esinlenilerek beyaz perdeye aktarılmıştı.