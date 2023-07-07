Venedik Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu

Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nin açılış filmi Luca Guadagnino imzalı "Challengers" olacak.

Venedik Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı Venedik Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu.

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" festivalin açılışını yapacak.

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor. Film 15 Eylül'de sinemalarda.

Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan festival, 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Luigi De Laurentiis Ödülü için Fransız yönetmen Alice Diop, jüri başkanlığı yapacak. Diop, "Saint Omer" filmiyle Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülünü kazanmıştı.

"Bones and All filminde insan eti yiyen iki aşığın hikayesini ele alan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.

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