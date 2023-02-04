Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi yapı için Sahibinden sitesinde kiralık ilanı verildi

GERÇEK GÜNDEM- Laleli'deki tarihi rotunda için emlak sitesinde sitesinde kiralık ilanı verildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan dünya’nın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanması için ilanı bir emlak şirketi tarafından Sahibinden.com'da ilan verildi.

Mimar Selahattin Tüysüz, ilanın ekran görüntülerini paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Tüysüz paylaşımında "Dünya’nın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanacakmış. Laleli bölgesinde müze ve kamusal alan eksiği giderebilecek tek nokta burası. Umarım @FatihBelediye @IbbMiras bu alanı kente geri kazandırabilir." dedi.

Dünya’nın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanacakmış. Laleli bölgesinde müze ve kamusal alan eksiği giderebilecek tek nokta burası. Umarım @FatihBelediye @IbbMiras bu alanı kente geri kazandırabilir. https://t.co/QjjL72VcFi pic.twitter.com/02jdu5ee2E — Selahattin Tüysüz (@selahattintuysz) February 4, 2023

Tüysüz'e yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Burası zaten kamunun, hem de Kültür Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkü. Biz yıllardır takipçisiyiz yapının. Kiralama sitelerinde dolaşmasına çok üzülüyoruz. Bakanlık kiracısından alıp iBB’ye tahsis etse hem restore eder hem de halka kazandırırız" diye kaydetti.

Burası zaten kamunun, hem de Kültür Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkü. Biz yıllardır takipçisiyiz yapının.



Kiralama sitelerinde dolaşmasına çok üzülüyoruz. Bakanlık kiracısından alıp iBB’ye tahsis etse hem restore eder hem de halka kazandırırız. https://t.co/1qqe3EOVZZ — Mahir Polat (@mhrpolat) February 4, 2023

MYRELAİON ROTUNDASI

5. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapı, Konstantinopolis’in o dönemdeki en büyük kubbeli yapısı olarak tanımlanmaktadır. İstanbul’un Roma ve Bizans Dönemi tarihsel topografyası incelendiğinde, Rotunda’nın Mese’nin güneyinde konumlandığı görülmektedir. Yapı, Theodosius Forumu (Forum Tauri) ve Forum Bovis arasında, Philadelphion ve Capitol’ün yakınında, IX. bölgede bulunduğu bilinen Amastrianum Meydanı olarak adlandırılan alanda konumlanmıştır.

Myrelaion “Kutsal mür, mürüssafi yeri” olarak ifade edilmektedir.[3] Mimaride dairesel planlı yapı anlamına gelen rotunda terimi ise, dairesel planlı, kubbe örütülü Roma Dönemi yapılarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Yapı, saray ve kilise yapılarının da bulunduğu bir kompleksin parçasıdır.