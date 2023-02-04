Şevket Çoruh duyurdu: Netflix 'Sıcak Kafa'yı iptal etti

Dijital yayın platformu Netflix’in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi ‘Sıcak Kafa’nın ikinci sezonu iptal edildi.

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizinin ilk sezonu 2 Aralık’ta yayımlanmıştı.

KÖTÜ HABERİ ÜNLÜ İSİM DUYURDU

Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide ‘Anton’ karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.

Çoruh, yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve bir takipçisine verdiği yanıtla dizinin 2. sezonunun olmayacağını belirtti.

“KISA SÜRDÜ YOLDAŞLIĞIMIZ”

Şevket Çoruh, "Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.