Şevket Çoruh duyurdu: Netflix 'Sıcak Kafa'yı iptal etti

Popüler yayın platformu Netflix, yerli içerikler arasında ses getiren Sıcak Kafa dizisini ilk sezonunun ardından iptal etti. Gelişmeyi, ünlü oyuncu Şevket Çoruh Twitter hesabından duyurdu.

Şevket Çoruh duyurdu: Netflix 'Sıcak Kafa'yı iptal etti

Dijital yayın platformu Netflix’in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi ‘Sıcak Kafa’nın ikinci sezonu iptal edildi.

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizinin ilk sezonu 2 Aralık’ta yayımlanmıştı.

KÖTÜ HABERİ ÜNLÜ İSİM DUYURDU

Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide ‘Anton’ karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.

Çoruh, yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve bir takipçisine verdiği yanıtla dizinin 2. sezonunun olmayacağını belirtti.

“KISA SÜRDÜ YOLDAŞLIĞIMIZ”

Şevket Çoruh, "Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.

Şevket Çoruh duyurdu: Netflix 'Sıcak Kafa'yı iptal etti - Resim : 1

Metin Uca'nın Osmaniye'deki gösterisi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Metin Uca'nın gösterisini iptal etti
Bakanlıktan 105 sinema salonuna destek Bakanlıktan 105 sinema salonuna destek
Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor
Ispanak temizlerken bilmeniz gereken tüyo! Aşçılar bu işi çok iyi biliyor Ispanak temizlerken bilmeniz gereken tüyo! Aşçılar bu işi çok iyi biliyor
ÇOK OKUNANLAR
9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit 9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit
Kulüplerden peş peşe açıklamalar: Galatasaray'dan ezeli rakiplerine çağrı Kulüplerden peş peşe açıklamalar: Galatasaray'dan ezeli rakiplerine çağrı
AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor! AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor!
Tablo açıklandı: EYT'de en düşük emekli maaşı belli oldu Tablo açıklandı: EYT'de en düşük emekli maaşı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Aniden fenalaşıp yere yığıldı, tutunarak yardım istedi Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Aniden fenalaşıp yere yığıldı, tutunarak yardım istedi