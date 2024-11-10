Ünlü Oyuncu Tony Todd Hayatını Kaybetti

'Candyman' filmiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tony Todd hayatını kaybetti. 69 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü aktörün ölüm nedeni ise açıklanmadı.

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Ünlü Oyuncu Tony Todd Hayatını Kaybetti

'Şeker Adamın Laneti' (Candyman), 'Yaşayan Ölülerin Gecesi' (Night of the Living Dead) ve 'Son Durak' (Final Destination) filmleriyle bilinen Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Tony Todd, 69 yaşında çarşamba gecesi Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

'Candyman' filminde Tony Todd ile birlikte rol alan Virginia Madsen, aktörün vefat haberinin ardından paylaşımda bulundu.

Madsen, oyuncunun ölüm haberinin ardından duyduğu üzüntüyü, "Sevgilim. Huzur içinde yat, cennetteki tatlıya tatlı. Büyük aktör Tony Todd aramızdan ayrıldı ve şimdi bir melek. Hayatında olduğu gibi. Daha fazla sonra ama şu anda yapamam. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

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