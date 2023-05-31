Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu'na günler kaldı

Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu 3-4 Haziran 2023 İstanbul’da yapılacak .

2002 yılında şairin 100. doğum yılı nedeniyle gerçekleşen Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu’nda olduğu gibi yurtiçinden ve dışından davet edilen bilim ve sanat insanlarıyla Nâzım Hikmet sanatı, kişiliği, barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesi, bilinmeyen ve farklı yönleri sempozyum oturumlarında günümüzden bakışla yeniden değerlendirilecek.

NAZIM'A İLİŞKİN BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumun bildirileri dünya şairi olarak, şiirlerinde ve destanlarında kullandığı teknik, şiirinde özel isimler, politik tiyatro düşüncesinin oyunlarına etkisi, 'Kafatası' oyununda bilim ve kapitalizm ilişkisi, 'Benerci Kendini Niçin Öldürdü?' oyunun sahneye konuluşu hakkında açıklamalar, Türk Sineması’nın erken döneminde ve müzikal filmlerin başlatılmasındaki etkisi, medyada yansımaları, şiirlerinde kent ve ülkeler, avangard ve modernist kimliği gibi Nâzım Hikmet’le ilgili çeşitli ve ilk kez ele alınan konuları içeriyor.

'BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BASINDA NÂZIM' SERGİSİ

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, ayrıca sempozyumda “Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım” sergisini açıyor.

Nâzım Hikmet'le ilgili basına yansıyan belgeler ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ama kitaplarda yer almayan şiir ve yazılarından oluşan belgesel niteliğinde sergi Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergide Nâzım Hikmet’in annesi Celile ve babası Hikmet Bey’in evlenmeden ve Nâzım doğmadan önceki Selanik yıllarına ait bilinmeyenlerine, dergi ve gazetelerde eski Türkçe olarak yayınlanmış şiirleri, şiir üzerine düşünceleri, bazıları başka adları kullanarak kaleme aldığı yazıları ve kısa oyunlarına, yabancı dergi ve gazetelerde hakkında çıkan haberlere ve davalarına ilişkin haberler yer alacak.

36 BİLİM - SANAT İNSANI BİLDİRİLERİ İLE KATILACAK

İlki 2002 yılında şairin 100. doğum yılı nedeniyle gerçekleşen Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu’nun 3-4 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek ikincisine yurt içinden ve dışından otuz altı bilim-sanat insanı bildirileri ile katılacak.

SEMPOZYUM NAZIM HİKMER KÜLTÜREVİ'NDE

Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu iki gün boyunca sekiz oturumda Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde dinleyicilere sunulacak.

Sempozyum kapsamında Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Araştırmacı Yazar Deniz Dalkılıç ve Duygu Yenici’nin tasarım-düzenlemesiyle hazırlanan “Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım” sergisi 3-19 Haziran boyunca Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde ziyarete açık kalacak.

Sempozyum bildiri kitabının önümüzdeki aylarda basımı yapılarak Nazım Hikmet dostları, okurlarına sunulması planlanıyor.