Türkan Şoray'dan Yılmaz Güney itirafı

Türk Sineması'nın "Sultan" lakaplı ünlü oyuncusu Türkan Şoray, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'ndeki söyleşide sinema hayatına dair açıklamalarda bulundu. Şoray, bir hayranının "Hangi erkek başrol oyuncusuyla daha fazla oynamak isterdiniz?" sorusuna ise Yılmaz Güney yanıtını verdi.

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Türkan Şoray'dan Yılmaz Güney itirafı

Türk Sineması'nın efsane oyuncusu Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde söyleşi gerçekleştiren Şoray, uzun süredir ziyaret etmek istediği kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"DOYA DOYA URFA'YI YAŞAMAK İSTİYORUM"

Sevenleriyle her buluşmasında büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan Şoray, şöyle konuştu:

"Çok istediğiniz bir şey olunca insan çok heyecanlanıyor. Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Şanlıurfa, uygarlıkların ilk toprağı, tarihi, insanları, yemek kültürü, her şeyiyle bizim kalbimizde ve zihnimizde yer etmiştir. Bu akşam dönebilirdim, dönmek istemedim. Şanlıurfa'da kalacağım, doya doya Urfa'yı yaşamak istiyorum, insanlarıyla kucaklaşmak istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Şanlıurfa ülkemizin en nadide kentlerinden birisi, gerçekten ülkemi ve halkımızı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğmuş, yaşıyoruz."

Türkan Şoray'dan Yılmaz Güney itirafı - Resim : 1

YILMAZ GÜNEY AÇIKLAMASI

Usta oyuncu, sinema hayatının ayrıntılarına ilişkin de bilgi verdi.

Türkan Şoray, bir hayranının "Hangi erkek başrol oyuncusuyla daha fazla oynamak isterdiniz?" sorusuna ise "Yılmaz Güney" cevabını verdi.

Sanatçı, söyleşinin sonunda hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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