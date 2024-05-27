Türk opera yıldızı Uğur Yılmaz, Rusya'da 'Altın Mikrofon' ödülüne layık görüldü

250 yarışmacı arasından finale çıkan opera sanatçısı Uğur Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kremlin Sarayı gibi prestijli bir sahnede Türkiye'yi temsil etmenin gurur ve mutluluğunu dile getirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Türk opera sanatçısı olarak ülkemi Kremlin Sarayı gibi sahnelerde temsil etmenin hazzı inanın paha biçilemez. Performans sonrası ülkem adına yaptığım konuşma sırasında nefesler tutuldu ve salon Cumhuriyetimizin ayak seslerini tekrar hatırladı. Aynı duyguları kendi ülkemde, kendi sahnelerimde yaşamak en büyük özlemim. Duygularıma tercüman olan tüm dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Rusya Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen festivale 47 ülkeden katılım olurken, finale kalan 15 ses sanatçısı popüler Sovyet savaş şarkılarını kendi dillerinde seslendirdi.

Kaynak: AA