Türkan Şoray: Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum

Bu yıl 30. kez düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali’nde Kadir İnanır ile birlikte 'Sinemanın Yüzü Özel Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Türkan Şoray, "Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum" diyerek herkesi duygulandırdı.

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Türkan Şoray: Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında, 30. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ödül törenininde Türk Sineması’nın 60 yılında var olan usta oyuncu Türkan Şoray ile Kadir İnanır’a “Sinemanın Yüzü Özel Ödülü” takdim edildi.

"ATATÜRK'E ÇOK ŞEY BORÇLUYUM..."

Cumhuriyet'in haberine göre ödülünü Karalar'dan alan usta oyuncu Türkan Şoray duygulandıran bir Atatürk konuşması yaptı. Şoray şunları söyledi: “Ben bugün bu ödülü, Atatürk’ün ve Cumhuriyet'in kadınlara verdiği haklar sayesinde alıyorum. Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum ve minnet doluyum. Cumhuriyet’in bir sanatçısı olmak benim için gururların ve onurların en büyüğü."

"BİR MİRAS BIRAKTIK"

Konuşmasında genç sinemacılara da yer veren Şoray, ‘’Genç sinemacı arkadaşlarımıza bir miras bıraktık. Onlar bu mirası, yurt içindeki ve yurt dışındaki başarılarıyla daha da ileriye götürdüler. Hepsi çok yetenekli ve başarılı. Onları alkışlamak istiyorum…” dedi.

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