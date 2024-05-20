Sunay Akın: "Cumhuriyet geleneklerimize aykırı" diyorlar, sen cahilsen Cumhuriyet’in bir suçu yok!

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yazar ve şair Sunay Akın’ı sevenleriyle buluşturdu. Sunay Akın, ‘Cumhuriyet Yolunda’ isimli gösterisiyle tarihin bilinmeyen yönlerini kendine has üslubuyla anlattı.

"SEN KARANLIKTA KAL"

Konuşmasına 1500’lü yıllarda yaşamış Gök Bilimci Galileo Galilei ve Türk astronomi uzmanı Takiyüddün ile başlayan Sunay Akın, “Takiyüddün Efendi 1500’lü yılların ikinci yarısında İstanbul’daki rasathanesinde yapmış olduğu gökyüzü haritaları Galileo’dan çok daha doğruydu. Dünyanın en doğru gökyüzü haritaları 1500’lü yılların ikinci yarısında bir Türk astronomi uzmanı tarafından İstanbul’da yapılmıştır. Cumhuriyet’in hayatımıza kattığı değerler, kazanımlar taşıran damladır. Taşıran damla en güzel damladır ama o taşan damla var ya kendinden önce biriken damlalarla yükselir" dedi.

Sunay Akın, "Şu çok büyük bir yanılgı ve bilgi kirliliğidir, kasıtlı olarak söyleniyor: ‘Cumhuriyet’in hayatımıza kattığı değerler örfümüze, adetimize, geleneklerimize ve atalarımıza aykırı. Dışarıdan geldi.’ Bunu söyleyenlere ben diyorum ki; ‘Sen cahilsen Cumhuriyet’in bir suçu yok. Sen karanlıkta kal'’’ ifadelerini kullandı.

‘‘HEMŞEHRİLERİMİZİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDEN YOKSUN BIRAKMAYACAĞIM’’

Ceyhan’lıların kültürel etkinliklere verdiği önemi gördüğünü belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ‘‘Ceyhanlı hemşehrilerimiz kültürel etkinliklere geçmişten gelen ilgisi yadsınamaz. Kültürel etkinliklere önem veren hemşehrilerimizi Cumhuriyet ve Atatürk aşığı Yazar ve Şair Sunay Akın ile buluşturduk. Ceyhan Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda hemşerilerimizi kültürel etkinliklerden yoksun bırakmamaya özen göstereceğim" diye konuştu.

Gösteri sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, sanatçı Sunay Akın’a çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA