Usta Sanatçı Nuri Sesigüzel yaşamını yitirdi!

Son dakika haberi... Türk müziğinin usta sanatçılarından Nuri Sesigüzel 85 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta Sanatçı Nuri Sesigüzel yaşamını yitirdi!

Türk müziğinin usta sanatçılarından Nuri Sesigüzel yaşama veda etti.

Usta sanatçının vefat haberini İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan duyurdu.

"USTALARIN USTASI"

Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim. Ustamıza Allah'tan rahmet, mekanının Cennet olmasını dilerim. Ustaların ustası, 'Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden var olasın ustam" ifadelerini kullandı.

Usta Sanatçı Nuri Sesigüzel yaşamını yitirdi! - Resim : 1

SESİGÜZEL'İN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sesigüzel, 21 Mayıs Pazar (yarın) günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı. Usta sanatçı Nuri Sesigüzel 85 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İbrahim Tatlıses
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