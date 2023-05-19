Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' Cannes'da gösterildi

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne", 76'ncı Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Filmin oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor.

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Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' Cannes'da gösterildi

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne", 16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 76'ncı Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma'sında yarışıyor. 

Film bugün festival kapsamında izleyicilerle buluştu. Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanan "Kuru Otlar Üstüne" filmi, dünya prömiyerini de festivalde yaptı.

Arte France Cinéma’nın ortak yapımcısı olacağı filmin oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor. 

Filmin konusu şöyle:

"Samet, beklediği atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını önünü açacak bir perspektif kazanmasını sağlıyor."

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