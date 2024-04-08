Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın yaptığı ‘Şahsiyet’ dizisinin Fransa uyarlaması geliyor.

RaniniTv’nin Deadline’dan aktardığı habere göre, adı ‘Mémoire Vive’ olan uyarlama, farklı olarak kadın bir ana karakterle hazırlanacak ve dizinin başrolünde Esther Lefevre karakteriyle Clémentine Célarié yer alacak.

Fransız versiyonunun yapımcılığını M6 kanalı için Calt Studio üstleniyor. Haberde yer alan bilgiye göre hem ‘Şahsiyet’ hem de ‘Mémoire Vive’, 2024'ün bu yarısında prodüksiyona başlayacak ve ilkinde 22, ikincisinde ise dört bölüm çekilecek.

‘Şahsiyet'in ve ‘Mémoire Vive'in uluslararası dağıtımıyla ilgilenen Beta Film, duyuruyu dün gece Canneseries'de düzenlenen bir gösterim sırasında yaptı.

MEKSİKA UYARLAMASI YAPILMIŞTI

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü kazandıran ‘Şahsiyet'in daha önce Meksika uyarlaması da ekrana gelmişti. Viacom International Studios ve Ay Yapım ortak yapımcılığında çekilen ‘Before I Forget'te (Asesino del Olvido) Damián Alcázar ve Paulina Gaitán başrolde yer alıyordu.