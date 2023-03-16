Quentin Tarantino’nun 'son' filmi geliyor

Quentin Tarantino'nun son filminin "The Movie Critic" adını taşıyacağı ve prodüksiyon aşamasının önümüzdeki sonbahar başlayacağı öne sürüldü.

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Quentin Tarantino’nun 'son' filmi geliyor

"Django Unchained" ve "Pulp Fiction" ile Oscar ödülü alan yönetmen Quentin Tarantino, yönetmenlik kariyerini noktalayacağı ve onuncu filmi olacak yapıma karar verdi. "The Movie Critic" adını taşıyacak olan ve detayları gizli tutulan filmin başrolünün bir kadın olduğu ve yapımın 1970’lerin Los Angelas’ında geçtiği iddia edildi. 

Kayıp Rıhtım'ın The Hollywood Reporter’dan aktardığına göre, başkarakterin, bu dönemlerde Los Angeles’ta çalışmış eleştirmen Pauline Kael olabileceği öne sürülüyor. 1970’lerde Warren Beatty ile yakın çalışan eski bir Paramount danışmanı olan Kael, Yeni Hollywood hareketi için çığır açan bir eleştirmen olarak kabul ediliyordu. Kael, Wes Anderson ve Tarantino gibi yönetmenlere ilham vermişti. Ayrıca Tarantino, 2022’de Kael’in çalışmalarından ilham alan denemelerinden oluşan 'Cinema Speculation' adlı bir kitap kaleme almıştı.

ÇEKİMLER SONBAHARDA BAŞLAYACAK İDDİASI

Henüz senaryo aşamasında olan filmin çekimlerinin ise sonbaharda başlayacağı öne sürüldü. Filmin başrolü için hangi oyuncunun düşünüldüğü yapımın detayları gibi saklanan bilgiler arasında. 

Yönetmenin son filmi olabilecek diğer yapımlar arasında "Kill Bill: Vol. 3", Zorro ve Django’yu buluşturan bir yapım, Adam Driver’lı bir "Rambo", 18+ bir "Star Trek" filmi ve "Grindhouse"un devam projesi gibi işler bulunuyordu.

'OYUN YAZARI OLMAKTAN MUTLULUK DUYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ'

Tarantino, film yönetmenliğini bırakacak olsa da kültür dünyasından tamamen uzaklaşmayacak. Bir süredir yazmaya ağırlık veren Tarantino, 8 bölümlük bir televizyon dizisiyle de uğraşıyor. Yönetmen, oyun yazarı olmaktan da mutluluk duyacağını söylemişti. 

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