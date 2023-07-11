Özkan Uğur'a veda: Mazhar ve Fuat konuşmakta zorlandı

Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur, bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZESİ AKM'YE GÖTÜRÜLDÜ

Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alınarak, Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü.

TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Uğur, bugün AKM'de düzenlenecek olan törenin ardından Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının akabinde Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi müzisyen Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti.

FUAT GÜNER VE MAZHAR ALANSON'DAN DUYGUSAL VEDA

Törende konuşan Fuat Güner, "Özkan bu salonda bulunan herkes için hatta ülkemizdeki herkesi için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri çok yetenekli bir sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı bir müzisyen, kimileri ise neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, bir ağabey olarak görür. Ama bizim için, benim için Özkan 52 yıllık dostum, iş ortağımız, manevi kardeşimiz. Hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ım yeniden buluşmak için hoşça kal..." dedi.

Ardından söz alan Mazhar Alanson, "Özkan'cığım şu anda burada olduğunu, bizi seyrettiğini hissediyorum. Özkan'ın yeteneği konusunda uğraştığı sanat dallarındaki başarısı tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkan'cığım, herhalde yetenekli olduğunu sen de için için biliyordun, hissediyordun ama bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum Özkan'a, 'Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki.' 'Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık, deli diyorlar bize, ah bu ayrılık Özkan'ım...'" dedi.

ALİŞAN UĞUR: BABAM DÜNYA SANATÇISI OLMAK İÇİN IŞINLANMIŞ BİR YETENEKTİ

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur, “Babam Herkesin birbiriyle iyi olmasını ister, küsleri barıştırır, kimsenin arkadaşından konuşmazdı. Benim babam bu dünyaya sanatçı olmak için ışınlanmış bir yetenekti. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla çok evlere girdi, gönüllere taht kurdu. Türkiye’nin hafızasına kazandı. Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Hastalığının zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı, espri kabiliyetini asla yitirmedi. Artık onun gitar çalışını, uyanında sesini açmak için Özkan'ca yaptığı egzersizleri, kahkahaları ve eleştirilerini, daha doğrusu artık ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Babam hakkında di’li geçmiş zamanda konuşmayı kabullenmek çok zor. Ailesi olarak üzüntümüzü anlatmaya kelimelerimiz yetmez. Zaman bizim için durdu, nur içinde yat canımızı için Yüce Yaratanın rahmeti üzerinde olsun. Hep içimizde, yanımızda olacaksın. Hoşça kal” dedi.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ise, "Benim söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Özkan Uğurumuz için sizden bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" diye konuştu.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Uğur’un ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

Koca, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etmişti.

UĞUR'UN VEFATININ ARDINDAN TAZİYE MESAJLARI

Sanatçılar ve siyasiler olmak üzere pek çok kişi Uğur'un vefatı sonrasında taziye mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uğur için Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarında Uğur’un vefatından dolayı yaşadıkları üzüntülerini dile getirdi.

Erol Evgin, Tarkan, Melek Baykal, Yılmaz Erdoğan, Nilüfer, Demet Evgar, Nebahat Çehre, Ata Demirer ve Mustafa Sandal da sosyal medya hesaplarından Uğur için paylaşım yaptı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi de "İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak kurumumuzun değerli sanatçılarından Aysun Aslan'ın eşi ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılarından biri olan sevgili Özkan Uğur'un vefatının ardından büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Değerli sanatçımızın mekânı cennet, ışığı ve toprağı bol olsun. Onu hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem