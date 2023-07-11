Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı
Cumartesi günü hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un yoğun bakımdaki doktoru, sanatçının son anlarını anlattı.
3 kez lenf kanseriyle mücadele eden ve sonrasında böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hayatını kaybetti. 1,5 aydır yoğun bakımda yatan Uğur'un doktoru Aylin İlksöz, sosyal medya hesabından sanatçının son günlerini anlatarak nezaketi için teşekkür etti.
"EN ZORLANDIĞIM ANLARDAN BİRİ DE ÖZKAN UĞUR'UN ÖLÜM HABERİNİ VERDİĞİM ANDI"
Özkan Uğur'un ölüm haberini ailesinin kendisinin verdiği söyleyen İlksöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu.
Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum.