Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne", 76. Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma'sında yarışacak. Festivalde ayrıca TRT ortak yapımları Jessica Hausner'in “Club Zero” ve Alice Rohrwacher'in “La Chimera” filmleri de yarışacak.

Nuri Bilge Ceylan, 2014 yılında "Kış Uykusu" ile Altın Palmiye ödülünü kazanmış ve "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ahlat Ağacı" gibi filmleri de Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapmıştı.

FİLMİN KADROSU

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminden ilk kare geçtiğimiz aylarda paylaşıldı. "Kuru Otlar Üstüne" adını taşıyan film, yönetmenin son filmi ‘Ahlat Ağacı’ndan beş yıl sonra izleyiciyle buluşuyor. Filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu kaleme aldı.

Filmin kadrosunda Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici gibi isimler rol alıyor.

FİLMİN KONUSU

Film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'i konu alıyor. meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanan Samet, içine düştüğü çetin hayattan kurtulmaya çalışır.

Yönetmen, "Ahlat Ağacı" filmi ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı. Ceylan bir önceki filmi "Kış Uykusu" ile 2014 yılında Altın Palmiye'yi, 2008'de ise "Üç Maymun" ile En İyi Yönetmen ödülünü almıştı. "Kuru Otlar Üstüne" filminin dünya prömiyerini Cannes'da yapması bekleniyor.

JÜRİ BAŞKANI "HÜZÜN ÜÇGENİ" FİLMİNİN YÖNETMENİ

Festivalin ana yarışma jüri başkanı, yönetmen ve senarist Ruben Östlund oldu.

Östlund, TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmiyle 75. Cannes Film Festivali'nde en iyi filme verilen "Altın Palmiye Ödülü"nü kazanmıştı. Birçok festivalde gösterilen film, Avrupa'nın Oscar'ı olarak bilinen Avrupa Film Ödülleri'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında da ödüle değer görülmüştü.