Nikolaos Manginas Fotoğraf Yarışması bu yıl ki temasını "Herkes İçin Su" olarak belirledi

2021 yılının nisan ayında koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci ve fotoğrafçı Nikolaos Manginas adına düzenlenen fotoğrafçılık yarışmasının üçüncüsü için başvurular başladı.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Vakfı'nın girişimiyle düzenlenen yarışmanın konusu bu sene "Herkes İçin Su" olarak belirlendi.

Küresel ısınmayla birlikte dünyadaki en büyük tehditlerden birisi de susuzluk oldu. Yarışma, dünyanın en önemli krizine dikkat çekerek susuzluğun fotoğraf sanatı ile anlatılmasını hedefliyor.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacak yarışma için başvurular başladı. Başvuru için son tarih ise 30 Eylül. Sonuçlar 30 Ekim tarihi itibariyle açıklanacak.

Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda ise, Alberto Modiano, Berge Arabian, Giannis Soulis, Nikos Kasseris ve Murat Germen yer alıyor.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiyi nikolaosmanginas.org adresinden alabilirsiniz.

NİKOLOAS MANGİNAS KİMDİR?

2 Ağustos 1952 tarihinde İstanbul’un Tarabya semtinde doğan Nikolaos Leon Manginas, iki çocuklu bir ailenin küçük oğluydu. Annesi Anastasia Mangina’nın öğretmenlik yaptığı Aya Triada Okulu’nda ilköğretim eğitiminin ardından lise eğitimine Zografeion Lisesi’nde devam etti. Yüksek öğrenimini Atina’da tamamlayan Manginas, aynı şehirde gazeteciliğe başladı. Daha sonra doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul’a kesin dönüş yaparak vefatına kadar olan süre boyunca olarak Ekümenik Patrik Fotoğrafçısı olarak görev aldı.

Fotoğrafçılığın önemli isimleri arasında yer alan Manginas’ın fotoğrafları, ‘Cuma, Cumartesi, Pazar’ isimli sergide yer aldı. Patrik Bartholomeos’un görevdeki 25’inci yılına özel olarak ‘Sevgi, Barış ve Diyalog Patriği Bartholomeos’ sergisini düzenledi. 25 yılı aşkın bir süre bir gölge gibi, her adımında Patriğin yanında bulunan Manginas, Patrik Bartholomeos’un en özel anlarına sergisinde yer vermişti.

Nikolaos Manginas, Serdar Korucu tarafından kaleme alınan ‘Patrik Fotoğrafçısı Dimitri Kalumenos’un Objektifinden 6/7 Eylül 1955’ kitabına arşivini açarak önemli katkıda bulundu.

Manginas, son döneminde hazırladığı ‘Ekümenik Patrik Bartholomeos ve Ayasofya’ isimli kitabını sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı ancak vefatının ardından bu yarım kalan çalışması sevenleri tarafından baskıya hazırlanarak yayımlandı. Ayrıca Yunanistan’da yayımlanan yüksek tirajlı birçok gazete ve dergide, Manginas’a ait yazı ve fotoğrafa rastlamak mümkün.

Manginas, 10 Nisan 2021’de 30 yıldır hizmet verdiği Ekümenik Patrikhane’deki odasında hayata gözlerini yumdu.

Nikolaos Manginas’ın çalışmaları, sadece İstanbul’daki Ortodoks Hristiyan topluluğunu değil, aynı zamanda genel olarak Türkiye’deki azınlık gruplarının yaşamını ve kültürünü de belgelemiştir. Manginas’ın fotoğrafları, tarihi camilerden sinagoglara, kiliselerden manastırlara kadar farklı dini ve kültürel yapıları içeren geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterir.