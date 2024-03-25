Ezheran’ın yeni single’ı “Aslında” çıkıyor

Yeni nesil rap müziğinin temsilcilerinden Ezheran’ın yeni single'ı "Aslında", 22 Mart’ta piyasaya sürüldü. Ezheran'ın single'ı, genç yaşına rağmen derinlikli sözleri ve etkileyici melodisiyle dikkat çekiyor. Ezheran'ın iç dünyasına bir pencere açarak, dinleyicileri düşünsel bir yolculuğa çıkaran şarkı, Türk rap müziğine yeni bir soluk getiriyor.



“Duygularımı müziğim ile yansıtmak benim asıl amacım”



Ezheran, müziğin kendisine özgürlük sağladığını belirterek, "Rap müzik, duygularımızı ve düşüncelerimizi en saf haliyle ifade etme aracıdır. Kendi duygularımı ve düşüncelerimi müziğim ile dinleyicilerimle paylaşmak benim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı. Genç rapçi, gelecekteki projeleri hakkında ise şunları söyledi; "Bahat Baran (Sezy) prodüktörlüğünde yeni bir albüm üzerinde çalışıyoruz. Dinleyicilere daha derin ve etkileyici müzik deneyimleri sunmak için ONErpm Türkiye ve kendi ekibim ile heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"



Aslen Adanalı olan Ezheran, rap dünyasına 2019 yılında "Yabancı" şarkısıyla adım attı. Kendine has tarzı ve samimi sözleriyle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan genç sanatçı, Türkiye'nin önde gelen rapçilerinden biri olarak anılmayı hedefliyor.