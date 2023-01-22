Miley Cyrus, Spotify rekorunu kırdı

Miley Cyrus'un yeni teklisi 'Flowers', bir haftada 100 milyon dinlenmeye ulaşarak Spotify rekoru kırdı.

Miley Cyrus, Spotify rekorunu kırdı

Dijital müzik platformu Spotify, Miley Cyrus'un yeni teklisi 'Flowers'ın bir hafta içinde en çok dinlenen şarkı olarak rekor kırdığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlendi.

Variety'ye konuşan Spotify’ın sanatçı ve şirket ortaklıkları başkanı Jana Coffey, "'Flowers’ın bir hafta içinde en çok dinleme rekorunu kırmasını izlemek inanılmazdı. Şarkı ilk gününden sonra zaten harika bir başlangıç ​​yaptı. Yayınlandığından beri her gün bir öncekinden daha büyük oldu. Miley geri döndü ve 'Endless Summer Vacation' albümü birkaç ay içinde çıkacak, bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.

Tekli, ilk yedi gününde 99,37 milyon dinlemeyle rekor kıran K-Pop grubu BTS’nin 'Butter' şarkısını da geride bıraktı.

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