Metallica'nın yeni albümü tanıtıldı

Dünyaca ünlü metal grubu Metallica'nın yeni albümü "72 Seasons"ın piyasaya sürülmeden önce hayranlarına özel dinleme partisi, tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki sinema salonlarında gerçekleşti.

Son Güncelleme:
Metallica'nın yeni albümü tanıtıldı

Türkiye'nin birçok ilinde Metallica hayranları, albümü piyasaya sürülmeden önce dinlemek için sinema salonlarına gitti.

Lansman videosunda "72 Seasons" albümündeki şarkıların video kliplerinin yanı sıra grup üyeleri James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo ile şarkılar üzerine yapılmış röportajlar yer alıyor.

Metallica'nın son albümü "Hardwired... to Self-Destruct"tan 7 yıl sonra piyasalara girecek 12 şarkılık yeni albümün toplam uzunluğu 77 dakikayı buluyor.

Şimdiye kadar 4 parçası Metallica'nın YouTube kanalında yayınlanan albümün şarkı sözleri genellikle grup üyelerinin gençlik yıllarında yaşadığı travmalar, kendini bulma arayışı ve bunalımlara odaklanıyor.

"72 Seasons" albümü yarın dünya çapında müzik marketlerde ve dijital platformlarda piyasaya sürülecek.

Albümün yayınlanmasından kısa süre sonra grup, 27 Nisan'da dünya turnesine çıkacak.

Önceki turnelerden farklı olarak Metallica, her ülkede farklı şarkı listelerinin çalınacağı 2 ayrı konser verecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti.. Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti..
Beyoğlu'nun kraliçesi geri dönüyor: 123 yıllık Botter Apartmanı bugün İstanbulluya armağan ediliyor Beyoğlu'nun kraliçesi geri dönüyor: 123 yıllık Botter Apartmanı İstanbulluya armağan ediliyor
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali'nde
TRT1 iddialı diziyi bitiriyor.. Yeni sezonda artık ekranda göremeyeceksiniz.. TRT1 iddialı diziyi bitiriyor.. Yeni sezonda artık ekranda göremeyeceksiniz..
ÇOK OKUNANLAR
Kamuoyu araştırmacısı Ali Sabuktay, "Muharrem İnce'nin tek amacı..." diyerek açıkladı "Kılıçdaroğlu da bunun farkında olduğundan son derece temkinli yaklaştı"
İslam Memiş'ten 'panik satışı yapmayın' uyarısı: Altında yeni sıçrama için tarih verdi İslam Memiş altında yeni sıçrama için tarih verdi
Anket analizleri: Muharrem İnce hangi partiden, ne kadar oy alıyor? Muharrem İnce hangi partiden, ne kadar oy alıyor?
Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama
Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı