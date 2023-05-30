Merve Dizdar, Alice Müzikali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı: Gözyaşlarını tutamadı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla isminden söz ettiren Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı. Enis Arıkan, Ezgi Mola, İbrahim Selim, Serenay Sarıkaya ve Şükrü Özyıldız gibi isimlerle Alice Müzikali’nde rol alan Dizdar, dün akşamki gösterisinde duygusal anlar yaşadı.

Oyuncunun gösteride sahneye ilk çıktığı anlarda oyun durdu ve seyirci dakikalarca alkış tuttu. Alkışlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Dizdar ise duygu dolu anlar yaşadı. Seyircilere eğilerek selam veren Dizdar’ı gören Serenay Sarıkaya ve Enis Arıkan başta olmak üzere tüm ekip sahneye gelerek sarıldı. Müzikalin sonunda ise seyirci bir kez daha Dizdar’ı dakikalarca ayakta alkışladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Dizdar’a yine rol arkadaşları destek oldu.

O anları Instagram hesabından yayınlayan Dizdar, “Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Beni alkışlayan canım seyirci, canım oyun arkadaşlarım ve canım Alice. Bin kez teşekkür ederim. Ömrüm boyunca unutmayacağım” dedi.