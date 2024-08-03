Mehmet Günsür O Diziyle Ekranlara Dönüyor

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin ardından bir daha hiçbir televizyon dizisinde yer almayan Mehmet Günsür’ün ekranlara dönme kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Günsür’ün başrolünde Bergüzar Korel'in 'Zuhal Angigün' karakterini canlandıracağı Annem Ankara dizisinde rol alacağı öğrenildi. Günsür’ün Korel’in partneri ‘Hasan’ı canlandıracağı bildirildi.

Yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu dizinin senaryosunu kendi hayat hikayesini yazan Başak Angigün kaleme alacak.

Günsür’ün de dizinin çekimleri için İtalya’dan Türkiye’ye kısa süre içinde geleceği öğrenildi.