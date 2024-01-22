Kopuzun mistik sesine modern bir yorum: Doğu Ekin Değerli'den yeni albüm hazırlığı!

Kopuzun mistik sesine modern bir yorum katarak bu enstrümanın sınırlarını zorlayan sanatçı Doğu Ekin Değerli, pek çok ülkede konser vermeye hazırlanıyor.

Erkan Oğur, Musa Eroğlu ve Mikail Aslan gibi çok sayıda sanatçı ile sahne alan Değerli, "2024 Hollanda’da ve Avrupa’nın bazı yerlerinde, nisan ve mayıs ayında Birleşik Krallık’ta çeşitli kentlerde konserim olacak" dedi.

DEĞERLİ'DEN YENİ ALBÜM

Birgün'den Sibel Bahçetepe'ye konuşan Değerli, "Bu topraklarda yetişen melodiler, sanatımı besledi" diyerek, yeni albümünün de müjdesini verdi.

Doğu Ekin Değerli

MÜZİK TUTKUSU

Ekin’in müzikal kimliği, aile köklerinde yatan Alevi Bektaşi geleneği ve cem evlerinde geçen çocukluk yıllarının derin etkileriyle şekillendi. Küçük yaşlarda bağlama tellerine dokunarak başladığı bu serüven, onu müzisyen olmaktan öteye taşıdı. Başarılı bir akademik kariyere sahip olmasına rağmen yüreğindeki müzik tutkusunu asla terk etmedi. Elektrik mühendisliği alanında önemli başarılara imza atmasının yanı sıra, şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptığı hayatının geri kalanını, yarı zamanlı müzisyen olarak şekillendirdi. Akademik kariyerinde elde ettiği başarılar, onun müzik yolculuğunda hep bir arka plan teşkil etti; mühendisliğin keskin zekasını, müziğin sonsuz duyarlılığıyla birleştirdi.

DÖNÜM NOKTASI

Kendi tabiriyle bu topraklarda yetişen melodiler de sanatını besledi. Musa Eroğlu gibi ustalarla aynı sahneyi paylaşması, müziksel yetkinliğini daha da ileriye taşıdı. Dönüm noktası ise Erkan Oğur ile tanışıp ondan kopuz, perdesiz gitar ve oğur sazı eğitimi alması oldu. Oğur, Ekin’in müziksel arayışlarına yön veren, tarzını şekillendiren bir kılavuz oldu. Doğu Ekin, kopuzun mistik sesine modern bir yorum katarak, bu enstrümanın sınırlarını zorladı.

Klasik gitar, perdesiz gitar, Oğur sazı, bağlama, kopuz, lavta gibi birçok enstrümanı ustalıkla çalan Doğu Ekin, genç nesiller için unutulmaya yüz tutmuş eserlere yeni bir soluk getirdi. Gizli Bahçe Akustik projesiyle bahçesinden yükselen melodileri, milyonların beğenisine sundu. Bu proje, onun sanatını daha geniş kitlelere ulaştıran bir platform haline geldi ve Türkiye’nin önde gelen akustik müzik projelerinden biri olarak tanındı. Doğu Ekin, sahne aldığı Musa Eroğlu, İlhan Şeşen, Vedat Sakman, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, İsmail Hakkı Demircioğlu, Erkan Oğur, Tolga Sağ ve Grup Gündoğarken gibi sanatçılarla müziğin farklı renklerini seyircilere sundu. Kopuz üzerine yaptığı düzenlemeler ve aranjmanlar sayesinde ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir isim haline geldi. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan sanatçıların albüm aranjörlüğünü yaparak kopuzun tınısını bu bölgelere taşıdı. Müzikal yolculuğunda Erkan Oğur’la tanışmadan önceki ve sonraki dönemleri ayıran Ekin, Oğur’dan aldığı ilham ve eğitimlerle müziğini köklü bir şekilde dönüştürdü. Londra’da gerçekleştirdiği konserlerle, kopuzun büyüleyici ve eşsiz tınılarını geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşturdu. Uluslararası bir müzik platformu olan Sofar’da da sahne alan Değerli, 2024 yılında ABD ve Birleşik Krallık’tan gelen konser teklifleriyle uluslararası müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırıyor. Doğu Ekin, geleneksel müziğin modern yorumcusu olarak, sınırları aşan bir sanatçı olarak müzik dünyasında parlamaya devam ediyor. Değerli, “2024 yılı içerisinde sürpriz sanatçılar ile bir albüm hazırlığı içerisindeyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem