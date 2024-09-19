İnşaat Kazısından Roma Dönemine Ait Mezar Çıktı

Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bir evde yapılan temel kazısından Roma dönemine ait 4 odalı mezar çıktı. Çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

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İnşaat Kazısından Roma Dönemine Ait Mezar Çıktı

Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesinde bir depremzede, afette yıkılan evinin yerine yenisini yapmak için Yerinde Dönüşüm Projesi'nden yararlandı.

İş makinesinin temel kazısı sırasında mezar bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi. Ekiplerin Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirmesi üzerine bölgede çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

İnşaat Kazısından Roma Dönemine Ait Mezar Çıktı - Resim : 1

Roma dönemine ait 4 odalı mezarda 3 insana ait kemik bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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