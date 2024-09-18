İBB Şehir Tiyatroları'nda Perde 'Ağrıdağı Efsanesi' ile Açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 2024-2025 sezon repertuvarı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde açıklandı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'in yeni sezon oyunlarını ve çalışmalarını paylaştığı basın toplantısına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, Tankut Yıldız'ın yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever şunları söyledi:

"‘İstanbul Klasiklerle Buluşuyor’ başlığıyla hazırladığımız iki yıllık repertuvar, seyircimizin beğenisi ve kurumumuzun bütün birimlerinde çalışan arkadaşlarımızın sahiplenmesi ve özverili çalışmasıyla, büyük bir başarıyla tamamlandı. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel iki çalışma gerçekleştirdik. İlki 'Bu Memleket Bizim' ismiyle, bütün mevcudumuzla, bir seferberlik halinde sahnede olduğumuz, görkemli bir oyundu. İkincisi, tiyatromuzun geleceğine ayna tutmak amacıyla, olabildiğince geniş bir katılımla, tiyatromuzun bütünlüklü temsiliyetini önemseyen bir çağrıyla düzenlediğimiz, '100 Yıllık Ayna, Tiyatro Çalıştayı' idi.

Repertuvarı ise Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak şöyle açıkladı:

Ağrı Dağı Efsanesi

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Gök Kubbe

Köpek Kalbi

Yenilmez

Yoldan Çıkan Oyun

Yaşlı Bayanın Ziyareti

İkinci Perdenin Başı

Gıdıon'un Düğümü

Kaynak: ANKA