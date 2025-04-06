Filistinli Sanatçılardan 'Hala Yaşıyorum' Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ilk durağı olan Adana'da dün açılan sergi, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival ve kapsamındaki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılanlar, küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergide, Filistinli 15 sanatçının çalışmalarını inceleme fırsatı buluyor.

Sergide, resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan 26 eser yer alıyor. "Hala Yaşıyorum" adlı sergi, 13 Nisan'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA