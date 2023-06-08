Eski MİT müsteşarının eşi “SS” okurken videosunu yayımladı

Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun kaleme aldığı “SS” adlı kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından geçen aylarda yayımlandı.

Sızıntı, Mahrem, Metastaz ve Cendere kitaplarıyla devlet içerisindeki yapılanmalar ve yolsuzlukları gün yüzüne çıkaran Pehlivan ile Terkoğlu yeni kitaplarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ele aldı. Kitapta, Soylu’nun FETÖ’yle, suç örgütleriyle ilişkisi, kurduğu ağlar ve şaibeli işlerde yer almasına dikkat çekildi.

SS, kısa sürede on binlerce okura ulaşırken, eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal eşi Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Filiz Akın, serum ile tedavi gördüğünü ifade ederken, videoda elinde SS kitabı olduğu görüldü.