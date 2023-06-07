Gericilerin hedefi olmuştu: AKP’li belediye Melek Mosso konserini iptal etti

Tekirdağ’da düzenlenen Kiraz Festivali için şarkıcı Melek Mosso’yu davet eden AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi, gericilerin hedef göstermesi sonrası konseri iptal etti.

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Tekirdağ Kiraz Festivali düzenleyen AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi,  Melek Mosso’yu da festival için  davet etti. Gericiler Melek Mosso’yu hedef alınca AKP’li belediye Melek Mosso’nun konserini iptal etti. 

Bazı yandaşlar Melek Mosso’nun AKP’lilere küfür eden kadının paylaşımı retweetlediği için hedef alırken bazıları da cinsiyetçi söylemlerle hedef aldı.

Gericilerin hedefi olmuştu: AKP’li belediye Melek Mosso konserini iptal etti - Resim : 1

Gericilerin hedefi olmuştu: AKP’li belediye Melek Mosso konserini iptal etti - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü ‘yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara’ armağan etmiş ve “Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam” ifadelerini kullanmıştı.

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