Gericilerin hedefi olmuştu: AKP’li belediye Melek Mosso konserini iptal etti

Tekirdağ Kiraz Festivali düzenleyen AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi, Melek Mosso’yu da festival için davet etti. Gericiler Melek Mosso’yu hedef alınca AKP’li belediye Melek Mosso’nun konserini iptal etti.

Bazı yandaşlar Melek Mosso’nun AKP’lilere küfür eden kadının paylaşımı retweetlediği için hedef alırken bazıları da cinsiyetçi söylemlerle hedef aldı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü ‘yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara’ armağan etmiş ve “Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam” ifadelerini kullanmıştı.